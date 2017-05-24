«المجلس البلدي» بشري يكرم محمد سعدون الرميحي علي جهوده المبذوله - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

في صباح هذا اليوم الأربعاء، كرم عضو المجلس البلدي ببلديه شري الاستاذ طلال محمد الغازي المراقب الصحي في بلديه شري المراقب /محمد سعدون الرميحي علي جهوده المبذوله لم يعد الافضل فقط فالعبارات بل تجاوز الامر الواقع بالميدان من خلال عمله الميداني المتميز في بلديه محافظه شري شمال منطقه القصيم.

وكانت النتائج ايجابيه في رصد كثيرآ من المحلات التجاريه وخصوصآ المطاعم في حملات اقامها تفتيشيه اظهرت التوعيه، وثم الرقابه الصحيه وتشديد عليهم حتى يتم القظاء علي المخالفين خلال ٢٤ساعه معبرين اعظاء المجلس البلدي علي هذه الاعمال الميدانيه وتطويريه التي تحقق الصالح العام ووفقه الله في جهوده الميدانيه بصحه البيئه.