بالصور.. «مدني ينبع» يشن حملة للتفتيش على المسابح - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شنت إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، حملة تفتيشية على المسابح الواقعة داخل مرافق الإيواء السياحي، وذلك من أجل التأكد من توفر متطلبات السلامة للحفاظ على سلامة مرتاديها.

وتتزامن الحملات مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتوقع من خلاله كثرة الارتياد والإقبال على المسابح.

وحث مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي، أصحاب المنشآت الأخرى الخاصة التي يوجد بها مسابح بمراجعة إدارة السلامة للتعرف على أهم المتطلبات التي يجب توفيرها بمسابحهم.