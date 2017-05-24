الناتو ينضم إلى التحالف الدولى ضد تنظيم «داعش» - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

نقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر دبلوماسية أن حلف شمال الاطلسي سينضم الى التحالف الدولى ضد تنظيم ” داعش ” فى سوريا والعراق.

وكان وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، قد قال إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيكون ” صارما للغاية ” ، عندما يلتقى بحلفائه فى الناتو للمرة الأولى فى زيارته لبروكسل ،مطالبهم برفع نفقاتهم الدفاعية.

وأضاف تيلرسون للصحفيين على متن طائرة ” إير فورس وان ” إن ترامب ” يريد من أعضاء حلف شمال الأطلسى أن يتخذوا خطوات إيجابية وأن يلتزموا بواجبتهم وفقا لسياسة تقاسم العبء.

وتابع تيـلرسون ان ترامب يعتقد أنه من المهم أن ينضم حلف شمال الأطلسي إلى التحالف الدولي الذي يقاتل داعش، وأن الرئيس الأمريكي أيد ضمانات الأمن المتبادل مع الحلف العسكري الغربي.