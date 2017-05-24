رئيس النصر يلوح بالاستقالة - صحيفة صدى الالكترونية

رئيس النصر يلوح بالاستقالة
يسعى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في الغط على أعضاء شرف النادي، للتعجيل بصرف أموال الدعم التي وعدوا بها في ظل استمراره رئيسًا للنادي.
وأكدت مصادر صحفية أن بن تركي يلوح بالاستقالة مرة أخرى، لسرعة تنفيذ مطالبه، للبدء في تعزيز صفوف العالمي والتعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
ويحتاج الفريق سداد الديون العاجلة والتي تفوق 80 مليون ريال فقط من أجل التسجيل للاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، غير متطلبات الرخصة الآسيوية التي تصل إلى ضرورة سداد 130 مليون ريال بتبقى منها 50 مليونا إذا استطاع تسديد 80 للتسجيل.
💞ديم[ عدد التعليقات: 3555 ] نشر منذ 13 دقيقة
😜لحووول😇٠٠
ياصاحبي قلبي جروحه عطيبه # وأنت السبب ياقاتل القلب بسكات!
حبّك عذاب وترك حبّك مصيبه # يعني على الوضعين ما من سلامات!
أمّا تحَفظ القلب وإلاّ تجيبه # وإلاّ يقال فلان من صاحبه مات!
alfahd42[ عدد التعليقات: 4510 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعين قلبك يا ديم كل النصراويين قلوبهم ذالسنة عطيبة رياضيا عسى الله يشفيها ببطولات الموسم القادم والتاهل للعالمية من جديد