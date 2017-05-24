رئيس النصر يلوح بالاستقالة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يسعى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في الغط على أعضاء شرف النادي، للتعجيل بصرف أموال الدعم التي وعدوا بها في ظل استمراره رئيسًا للنادي.

وأكدت مصادر صحفية أن بن تركي يلوح بالاستقالة مرة أخرى، لسرعة تنفيذ مطالبه، للبدء في تعزيز صفوف العالمي والتعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويحتاج الفريق سداد الديون العاجلة والتي تفوق 80 مليون ريال فقط من أجل التسجيل للاعبين جدد في الميركاتو الصيفي، غير متطلبات الرخصة الآسيوية التي تصل إلى ضرورة سداد 130 مليون ريال بتبقى منها 50 مليونا إذا استطاع تسديد 80 للتسجيل.