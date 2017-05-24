تعليق الكلباني على تصريح الحقيل : سنبني المنازل في يومين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علّق الداعية،عادل الكلباني، على تصريحات وزير الاسكان،ماجد الحقيل جاءت خلال مقطع فيديو متداول قال فيه أنه في عام 2019 بنشوف المباني تبنى في يومين.

وقال الكلباني في تغريدة موجهاً حديثه لوزير الاسكان : بنعطيه سنتين متبعاً تغريدته بوسم #الحقيلبناءبيوت_بيومين.

وأطلق نشطاء هاشتاق تحت عنوان #الحقيلبناءبيوت_بيومين ،جاءت تعلقاتهم خلاله منتقدة لتصريحات الوزير،مذكرينة بتصريحات سابقة لم يتم الوفاء بها،وداعينه الى الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الشأن.