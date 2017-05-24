«الجمارك» تقلص مدة بقاء البضائع في مستودعاتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طرحت مصلحة الجمارك العامة-عبر بوابتها الإلكترونية- استطلاعًا للتعرف على أراء شركائها في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين، حول تعديل مدة (60) يومًا لبقاء البضائع بالساحات والمستودعات والأرصفة الجمركية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.

يأتي هذا في ظل اتجاه الجمارك ،لتقليص مدة بقاء البضائع بالساحات والمستودعات والأرصفة الجمركية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، لتصبح 15 يومًا للبضائع القابلة كالأدوية والمواد الغذائية، والبضائع الأخرى غير القابلة للتلف 30 يومًا، وذلك ضمن سعيها لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.