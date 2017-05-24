اعتقال 3 رجال أعمال بتهمة تمويل احتجاجات " تطاوين " بتونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

اعتقلت الشرطة التونسية أربعة أشخاص -أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية- تورّطوا في قضايا فساد وتهريب وتمويل احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة.

وألقت السلطات القبض على ثلاثة رجال أعمال هم شفيق جراية، وياسين الشنوفي المرشح السابق للرئاسة، ونجيب بن إسماعيل، إضافة إلى المسؤول في الجمارك رضا العياري، وتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وزعم المسؤولون في تونس، أن الموقوفين الأربعة حرّضوا وموّلوا احتجاجات منطقة الكامور من ولاية تطاوين التونسية، والتي استقال محافظها محمد علي البرهومي، لأسباب شخصية وخاصة، وفق ما قال في تدوينة له اليوم الأربعاء (25 مايو 2017).

ويعتصم سكان الكامور منذ أشهر في ولاية تطاوين، حيث يعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز، للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة.