البحرين: القبض على 286 شخصًا متهمون بالشروع في القتل - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكد قائد الأمن العام في البحرين، اللواء طارق الحسن، في مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، عن العملية الأمنية في منطقة الدراز، أن قوات الأمن إلتزمت ضبط النفس تجاه المعتصمين لفترة طويلة، وألقت القبض على 286 شخصًا، بينهم أعداد كبيرة متهمون بالشروع في القتل والإنضمام لجماعات إرهابية، وتم قتل 5 من الخارجين عن القانون أثناء العملية.

وأضاف الحسن أن الداخلية البحرينية أمهلت الخارجين عن القانون 48 ساعة بعد صدور قرار المحكمة قبل تنفيذ العملية.

وأشار اللواء طارق الحسن إلى أن السلطات البحرينية ستتصدى بكل حزم لمحاولات الجماعات الإرهابية لزعزعة استقرار المملكة، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالإلتزام بالتعليمات الأمنية

وشدد الحسن أن العملية الأمنية كان هدفها القبض على مطلوبين وفتح الشوارع، مشيرا إلى أن الحياة عادتها لوضعها الطبيعي في قرية الدراز.