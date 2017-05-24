الرئيس الجزائري يعين عبد المجيد تبون رئيسًا للحكومة - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين عبد المجيد تبون رئيسا للحكومة خلفا لعبد المالك سلال.

وذكرت الرئاسة الجزائرية – في بيان – أنه ” عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم رئيس الحكومة عبد المالك سلال اليوم استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ” .

وأضاف البيان أن ” رئيس الجمهورية هنأ رئيس الحكومة المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به ” .

وأوضح أنه وفقا للمادة 91 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية عبد المجيد تبون رئسا للحكومة، مشيرا إلى أن ” رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشئون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة ” .

وكانت وسائل الاعلام الجزائرية تداولت منذ عدة أيام عدة أسماء لخلافة عبد المالك سلال من بينها عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران.