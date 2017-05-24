مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات لليمن بأكثر من 602 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ تدشينه على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حتى الآن عدداً من المشروعات بلغت 130 مشروعًا متنوعًا للمحافظات اليمنية كافة في مجالات عدة شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 81 شريكاً أمميًا ومحليًا, وتم التركيز على مشروعات الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ وقدره 540ر193 ر602 دولارًا أمريكيًا .

فقد بلغت مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات 45 مشروعًا بمبلغ وقدره 238 مليون دولار استفاد منها 20 مليون فرد ، فيما بلغ عدد الشركاء 24 شريكًا، فيما بلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 16 مشروعًا بمبلغ 78.576.921 دولارًا استفاد منها 3,913,236 مستفيدًا من خلال 12 شريكًا .

أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي فقدم المركز 59 مشروعًا بمبلغ وقدره 228,424,103 دولارات استفاد منها 38,111,386 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكًا .

وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,112 مستفيدًا من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 56,510,970 دولارًا أمريكيًا .

وحظي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشادات رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وتقديمه للخدمة بطرق احترافية .