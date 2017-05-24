وزير الإسكان: بعد عامين سيكون هناك بيوت تُبنى خلال يومين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن بعد عامين في 2019 سيشهد مرحلة جديدة في التطوير العقاري، وسيبنى البيت خلال يومين.

وأضاف الحقيل، أن الوحدات السكنية خلال هذه المرحلة قد تستغرق وقتا 35 يوما، أو 6 أشهر في البناء.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نجل العاهل السعودي قال في مطلع مايو/أيار الجاري إنه ” سنعلن برنامجاً للإسكان في الربع الثالث من 2017 ” ، وإنه ” سيكون هناك أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة ” .

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة ” رؤية 2030 ” -التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان قبل حوالي سنة- معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.