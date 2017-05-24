أمير جازان يستقبل أسرة الشهيد الرقيب «جابر يتيمي» - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم, ذوي شهيد الواجب الرقيب جابر بن أحمد يتيمي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعا عن الوطن في الحد الجنوبي .

وقدم ذوو الشهيد شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وإلى سمو أمير منطقة جازان, لمواساتهم في وفاة شقيقهم, الذي قدم روحه في تضحيات مستمرة يقدمها جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين .

من جانبه أثنى أمير منطقة جازان على البطولات التي يسطرها جنود الوطن المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن والدفاع عن أرض الوطن وحماية حدوده, سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة, وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .