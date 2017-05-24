شركة أمريكية تبتكر جهاز يتعقب السيارات المفقودة في 5 دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ابتكرت احدي الشركات الأمريكية جهاز باسم «TrackR Bravo» وهو عبارة عن جهاز تعقب ذكي بحجم قطعة نقد صغيرة وسهل للغاية، كما يمكن تحميل تطبيق الجهاز مجاناً ووصله بجهازك، ثم أقرن الجهاز بما تريد تعقبه، والعملية برمتها لا تستغرق سوى خمس دقائق ويخبر الجهاز الجديد العديد من الأشخاص الذين يتركون سياراتهم في أماكن الانتظار ثم لا يستطيعون تذكر المكان الذي تركوها فيه.

يمكن ربط الجهاز بمفاتيح أو حقيبة اليد، أو حافظة نقودك، ثم استخدم تطبيق جهاز التعقب لتحديد مكان المواد المفقودة في ثوان وكل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والضغط على أيقونة lost item على الشاشة وسوف يدلك على أخر مكان معروف من خلاله .