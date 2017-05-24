القوات العراقية تسيطر على مبنى محكمة من قبضة داعش وتقتل 6 مسلحين - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم سيطرتها على ما يسمى بالمحكمة الشرعية لولاية الجند التابعة لتنظيم داعش الإرهابي الموجودة في جنوب حي 17 تموز بالجانب الايمن من الموصل، وعثرت داخلها على وثائق مهمة وزنزانات للاعتقال والتعذيب.

وأفاد بيان للقيادة بأن قوات الشرطة الاتحادية، أن قوة أمنية توغلت جنوب المدينة القديمة واشتبكت مع عناصر داعش مما اسفر عن مقتل 6 دواعش وتدمير عجلة و3 دراجات نارية تابعة لهم.

من جانب أخر أعلنت قيادة عمليات دجلة، نتائج العملية العسكرية التي جرت أمس في قاطع شمال شرقي محافظة ديالى من ثلاثة محاور لتعقب جيوب تنظيم داعش انطلاقاً من تلال حمرين باتجاه الحدود الادارية لناحية قره تبه شرق بعقوبة، منوهة بان الحصيلة كانت تدمير مضافة للتنظيم الارهابي وضبط كدس للاعتدة وإبطال مفعول اربع عبوات ناسفة بالاضافة الى تدمير زورق.