شرطة الشمالية تكشف تفاصيل صحة انتحار الثلاثيني برفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أقرت شرطة منطقة الحدود الشمالية، صحة واقعة انتحار شخص في العقد الرابع من عمره رابطاً عنقه بحبلاً ومعلقاً في النافذة وذلك في محافظة رفحاء .

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد بن مهدي العنزي ورد بلاغ لنا أمس الثلاثاء من أحد النازحين ” نازح ” عن قيام شقيقه في بمحاولة أنتحاره مما أدى إلى وفاته.

وعند مباشرة مكان الحادث تبين أن المتوفى قام بربط حبل حول عنقه وعلقه في إحدى النوافذ داخل منزله بحي الورود بمحافظة رفحاء وتم إيداع جثة المتوفي بثلاجة الموتى وأتخاذ كافة الأجراءات النظامية بحقه .