بالفيديو والصور.. ظهور هوندا سيفيك سيدان 2017 في أوروبا بمحرك وحيد 1.5 لتر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حصلت القارة الأوروبية أخيراً علي هوندا سيفيك سيدان الجديدة كلياً بعد شهور قليلة من حصولها علي النسخة الهاتشباك ، والنسخة رباعية الابواب موديل 2017 هي نفسها تقريبا المقدمة في السوق الأمريكي منذ عام تقريباً. وتعتبر هذه السيارة الجيل العاشر من سيفيك وهي سيارة كبيرة مقارنة بالموديل السابق عليها فزادت في العرض 47 مم والطول 74 مم وانخفضت بواقع 20 مم عن السابق.

وصنعت السيارة علي قاعدة بناء جديدة أقوي وأخف في الوزن بفضل الاعتماد علي الصلب عالي القوة وتستهدف السيارة تحقيق افضل راحة ورحابة في فئتها حتي أنها زودت بمقاعد خلفية بخاصية التدفئة. وتصميم السيارة يبدو أكثر عصرية رغم أنه ليس بنفس جرأة النسخة الهاتشباك ولكن مقدمة السيارة تحمل شبكة تهوية كرومية علي شكل الجناح تتصل بالمصابيح الأمامية LED والجزء الخلفي يبدو مثل مؤخرة موديلات أوكتافيا وانسجنيا ولكن مع حقيبة خلفية للسيارات السيدان.

وتحمل الحقيبة الخلفية للسيارة 519 لتر أي أكثر بنسبة 20% عن السابق مع زيادة عرض السيارة . وسيتوفر للسيارة في أوروبا محرك وحيد هو 1.5 لتر VTEC بشاحن توربيني مع ناقل حركة مانيوال بقوة 179 حصان وعزم دوران 240 نيوتن.متر والنسخة CVT بنفس القوة ولكن بعزم دوران 220 نيوتن.متر. ويمكن للنسخة الأولي التسارع في 8.4 ثانية والثانية في 8.1 ثانية مع استهلاك وقود 5.7 لتر لكل 100 كم.