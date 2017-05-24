صور تشويقية لـ جاغوار XF Sportbrake 2018 قبل طرحها في 14 يونيو - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

في يوم 14 يونيو المقبل تستعد جاغوار لطرح موديل XF Sportbrake الجديد الذي تحول من سيارة سيدان متوسطة الحجم الي سيارة عائلية واجن أكثر عصرية في التصميم وتظهر هنا بحلة خارجية مموهة بشكل عصري جديد لم نراه في عمليات التمويه الأخري من قبل.

ونري من خلال الصور أن الحقيبة الخلفية كبيرة بشكل كافي لاستيعاب الكثير من الأمتعة مع توفر السيارة بالجيل الأحدث من نظام الترفيه InControl Touch Pro ومخارج عادم مزدوجة وفرش جلدي داخلي بلونين ودواسات في عجلة القيادة . وتصميم السيارة الأمامي يوضح أنها مزودة بمحرك V6 سعة 3 لتر مستعار من موديل XF S.

والسبب في وضع حلة مموهة علي السيارة بوحي كرات التنس أن جاجوار الشريك الرسمي والسيارة الرسمية لبطولة ويمبلدون للتنس 2017 . وتحمل السيارة محرك Ingenium جديد كبديل للمحرك 2.0i وسيتوفر المحرك الجديد سعة 2 لتر بنسخ متعددة .