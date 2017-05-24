محرك 2 لتر لفولكس فاجن تيجوان موديل 2018 بقوة 184 حصان (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت فولكس فاجن أمريكا عن اختيارها للمحرك الجديد TSI سعة 2 لتر بشاحن توربيني لموديل تيجوان الجديد 2018 ، وتوقعت الشركة أن يكون أكثر اقتصادية عن المحرك TSI سعة 1.8 لتر المستخدم حالياً في موديلات باسات وجيتا وبيتل وجولف. ووعدت الشركة أن يحقق المحرك مزيد من الأميال في كل لتر وقود عن الموديل السابق.

وحملت تيجوان السابقة محرك 1.8 لتر بقوة 200 حصان بينما المحرك الجديد يولد 184 حصان بواقع 16 حصان أقل ولكن زاد عزم الدوران في الموديل الجديد عن السابق من 207 الي 221 نيوتن.متر. وفي أوروبا يمكن الحصول علي تيجوان بكل المحركات التي تبدأ من محرك 1.4 لتر وعدد من محركات الديزل وهناك خطط لتقديم تيجوان R بقوة 300 حصان .

والمحرك الجديد يحمل مكابس ألومنيوم ورؤس اسطوانات ألومنيوم بينما زيادة سعة المحرك عن السابق تأتي بسبب زيادة طول المكابس كما زاد معدل الانضغاط بسبب حجرة الاحتراق المعدلة مع وجود حواقن TSI جديدة ، بينما قالت الشركة أن هذا المحرك سيعرض في موديلات أخري غير تيجوان دون أن تحدد هذه الموديلات ولكن يتوقع أن تكون الموديلات باسات وجولف Alltrack.