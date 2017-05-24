مقتل وزير حرب «داعش» شرق حلب السورية - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال مصدر عسكرى سوري اليوم الأربعاء، إن قياديين فى تنظيم داعش الإرهابى، من بينهم «وزير الحرب» فى التنظيم أبو مصعب المصرى قتلا فى عمليات للجيش شرقى حلب.

وذكر المصدر أن «المصرى» من بين عدد من قيادى التنظيم قتلوا فى عمليات للجيش ومن بينهم سعوديون وعراقيون.

وكانت قوات الحشد الشعبى العراقية، بدأت أمس، استعادة بلدة القيروان القريبة من الحدود السورية، من تنظيم داعش الإرهابى فى معارك متواصلة لطرد المسلحين من البلاد.

وبدأت قوات الحشد الشعبى فى 12 مايو، تنفيذ عملية باتجاه بلدة القيروان الواقعة الى الغرب من مدينة الموصل، وتقع قرب الحدود مع سوريا.