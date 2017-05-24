30 مليار دولار قيمة استثمارات أرامكو في موتيفا بحلول 2023 - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تخطط شركة أرامكو لاستثمار نحو 30 مليار دولار في وحدتها الأمريكية «موتيفا إنتربرايزيز»، مع ضخ استثمار مبدئي بقيمة 12 مليار دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس الأكبر في الولايات المتحدة، ولتوسعة عمليات موتيفا في سلسلة القيمة لقطاع البتروكيماويات.

وأوضحت الشركة في إعلان خلال قمة أعمال بالمملكة، أنه من المتوقع ضخ استثمار إضافي بقيمة 18 مليار دولار على الأرجح في موتيفا بحلول 2023، موضحة إن 2500 وظيفة ستضاف في بورت آرثر في الأجل القصير وسيتم إضافة 12 ألف وظيفة بحلول 2023.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن الشركة تستثمر في خلق فرص عمل في الأجل الطويل وفي مستقبل صناعة التكرير في الولايات المتحدة وإنها ماضية في تنفيذ رؤية 2030 لتوسعة الشراكة السعودية الأمريكية.