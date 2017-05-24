⁠⁠⁠⁠⁠" تعلق قلبي " تثير الجدل ونجل طلال مداح يكشف مفاجأة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثارت أغنية ” تعلق قلبي ” ، الجديد، من جديد في الوسط الفني، التي شدا بها طلال مداح، وذلك بعد نشر سيرة مطلق الذيابي المعروف بـ “ سمير الوادي ” في صحيفة “ عكاظ ” .

وقال عبد الله ” نجل طلال مداح ” ، إن ملحن ” تعلق قلبي ” هو مطلق الذيابي، بقوله: ” إن لحن الأغنية التي ذاع صيتها بصوت والده الراحل طلال مداح ، يعود إلى سمير الوادي أو مطلق الذيابي الذي يستحق التكريم”، ومن المعروف أن ملحن “تعلق قلبي” هو طارق عبدالحكيم، إلا أن نجل مداح فجّر مفاجأة بأن الذيابي هو ملحنها وليس عبد الحكيم.

وكان الفنان جميل محمود قال إن ملحن ” تعلق قلبي ” هو الشريف هاشم، متهمًا طارق عبدالحكيم ومطلق الذيابي بالادعاء.