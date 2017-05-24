نصائح هامة لكيفية التعامل مع شريك حياتك غير المهذب - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

من الضروري أن يتحلى كل من الزوجين بالكثير من الصفات الحميدة التي تمكنهما من التعامل مع بعضهما البعض بطريقة تضمن لهما حياة مستقرة وناجحة لا يشوبها أي شائب.

وقد يواجه أحد الطرفين مشكلة في شريك حياته بسبب صفة سلبية ما تؤثر على مسار حياتهما وتحول دون استمرارها وتزعزع استقرارها. ويعتبر عدم التهذيب من أكثر الصفات السلبية التي تؤثر على العلاقة الزوجية وتسبب المشاكل والخلافات بين الزوجين.

في ما يلي 7 طرق بسيطة للتعامل مع شريك الحياة غير المهذب، كما وردت في موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1- عندما تشعر بأن شريكك بدأ يخرج عن طوره، ويكيل لك الشتائم، لا تعامله بالمثل، وحاول أن تعمل على تهدئته في سبيل حل المشكلة، وبعدها يمكنك أن تطلب منه بهدوء الكف عن توجيه الشتائم وتشرح له تأثيرها السلبي على علاقتكما.

2- إن شعرت أن شريكك على وشك أن يبدأ شجاراً معك، تنح جانباً واخرج لاستنشاق بعض الهواء الطلق حتى يهدأ، وعندها يمكنك أن تحاوره بهدوء وتروٍ.

3- إذا تكررت الشجارات بينكما بشكل متواتر، وشعرت بأن شريك حياتك لن يكف عن توجيه الإهانات لك، حاول أن تقنعه بالخروج في نزهة أو تناول العشاء بعيداً عن جو المنزل المشحون، واعمل على تذكيره بأيام الخطوبة والحب الذي كان بينكما لعله يراجع نفسه ويبدأ في تحسين سلوكه تجاهك. ولا ضير في تكرير المحاولة مرات عديدة.

4- اختر الوقت المناسب لمحاورته بخصوص بعض المواضيع العالقة بينكما، وتجنب فتح أي موضوع معه بعد عودته من العمل مباشرة.

5- قدم لشريك حياتك النصح بشكل غير مباشر، واثن على مزاياه الحميدة قبل أن تذكر سلوكه السلبي تجاهك فهذا سيمكنك من توجيه النصح له دون أن تثير حفيظته.

6- أشعره بحبك له وأنك تخاف على مشاعره، وأنك ترغب بأن يحترم مشاعرك بالمقابل واشرح له مساوئ الشتائم والإهانات ومدى تأثيرها المدمر على العلاقة بينكما.

7- إن أصر شريكك على توجيه الإهانات والشتائم لك، عليك اللجوء إلى مختص لاستشارته في الخطوات التي يجب اتخاذها إزاء هذا الأمر.