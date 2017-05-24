بالفيديو ..إعلامي يطلب يد نجوى كرم على الهواء مباشرة - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

قال الإعلامي اللبناني عادل كرم ، للفنانة اللبنانية نجوى كرم خلال حلولها ضيفه في برنامجه ” هيدا حكي ” : أول ما تلاقينا قلتيلي حبني. أنا بدّي قلّك اليوم انّي مغروم فيكي، إن شئتِ أو أبيتِ. مش بإيدي!! إنت السحر، الحق عليكي وانشالله إقدر كفّي الحلقة.

من جهتها، ردّت شمس الأغنية اللبنانية ممازحةً: منشوف، ولو بعدها دارجة الخطيفة يا عادل؟، ليقاطعها الإعلامي الشاب قائلاً: خطيفة؟ لا لا مش خطيفة، عرأس السطح. إنت بنت الكرم وأنا بشوف حالي فيكي. إنت بس إقبلي فيي.