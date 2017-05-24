بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى
نشرت الاعلامية لجين عمران عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة فيديوهات تظهر احتفالها بتخرّج شقيقتها الصغيرة نعيمة.
وظهرت في الفيديو مجموعة من لاأهل والصديقات. وتعليقاً كتبت عمران: أكثر شي أحبه هو ترتيب مفاجآت للناس الي أحبهم. وطبعاً كان مستحيل يمر تخرج نعيمة من غير مفاجأه تنحفر في الذاكرة وتسعد قلبها فديت قلبها… بوجود الأهل و الأصدقاء والحبايب الله لا يحرمنا منهم… انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة جديده في حياتها.
كما نشرت فيديوهات أخرى للمناسبة نفسها وكتبت: « الله يكثر المناسبات السعيدة والمفاجآت الحلوة في ديار الجميع آمين، من كثر سعادتي و من كثر ما أشعر أنّ هي أنا. حسيت كأن أنا الي متخرجه… و ذكرتني بيوم تخرجي » . و«فديت أمي و أبوي أساس لمتنا و فرحتنا ربي لا تحرمنا منهم و لا يحرمكم من والديكم آمين، و يا عمري ربي يوفقك ويحميك ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك ، و مهما تكبري بتظلي دلوعتي الصغيرة الي تدلل علي، وبكون لك الدعم والتشجيع و السند الي تحتاجيه ان شاءالله » .
.. #لحظات_سنابيه .. .. أكثر شي أحبه هو ترتيب مفاجآت للناس الي أحبهم 🤗❤🤗 .. و طبعا كان مستحيل يمر تخرج نعيمه من غير مفاجأه تنحفر في الذاكره و تسعد قلبها فديت قلبها❤❤❤😍 بوجود الأهل و الأصدقاء و الحبايب الله لا يحرمنا منهم. .. انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة جديده في حياتها .. 🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓 و عقبال تخرج الجامعه يا رب🕊🏆🥇
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