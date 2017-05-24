بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الاعلامية لجين عمران عبر حسابها على «إنستغرام» مجموعة فيديوهات تظهر احتفالها بتخرّج شقيقتها الصغيرة نعيمة.

وظهرت في الفيديو مجموعة من لاأهل والصديقات. وتعليقاً كتبت عمران: أكثر شي أحبه هو ترتيب مفاجآت للناس الي أحبهم. وطبعاً كان مستحيل يمر تخرج نعيمة من غير مفاجأه تنحفر في الذاكرة وتسعد قلبها فديت قلبها… بوجود الأهل و الأصدقاء والحبايب الله لا يحرمنا منهم… انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة جديده في حياتها.

كما نشرت فيديوهات أخرى للمناسبة نفسها وكتبت: « الله يكثر المناسبات السعيدة والمفاجآت الحلوة في ديار الجميع آمين، من كثر سعادتي و من كثر ما أشعر أنّ هي أنا. حسيت كأن أنا الي متخرجه… و ذكرتني بيوم تخرجي » . و«فديت أمي و أبوي أساس لمتنا و فرحتنا ربي لا تحرمنا منهم و لا يحرمكم من والديكم آمين، و يا عمري ربي يوفقك ويحميك ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك ، و مهما تكبري بتظلي دلوعتي الصغيرة الي تدلل علي، وبكون لك الدعم والتشجيع و السند الي تحتاجيه ان شاءالله » .