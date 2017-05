بالفيديو- لجين عمران تحتفل بتخرّج شقيقتها الصغرى - صحيفة صدى الالكترونية

.. #لحظات_سنابيه .. .. أكثر شي أحبه هو ترتيب مفاجآت للناس الي أحبهم 🤗❤🤗 .. و طبعا كان مستحيل يمر تخرج نعيمه من غير مفاجأه تنحفر في الذاكره و تسعد قلبها فديت قلبها❤❤❤😍 بوجود الأهل و الأصدقاء و الحبايب الله لا يحرمنا منهم. .. انتهت مرحلة لتبدأ مرحلة جديده في حياتها .. 🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓🌹🎓🎓 و عقبال تخرج الجامعه يا رب🕊🏆🥇

