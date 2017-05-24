مستشار« تقنية البناء » : توفير وحدات سكنية بأسعار تتراوح من 200 إلى 700 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قال المستشار والمشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء محمد المعمر اليوم الأربعاء أن مؤتمر تقنية البناء يهدف لجذب أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إلى السوق السعودي.

وأوضح أن تقنية البناء تخفض تكلفة السكن وتدعم توفير مليون وحدة سكنية في فترة من 5 إلى 7 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص، كما نهدف الى توفير وحدات بأسعار تتراوح من 200 إلى 700 ألف ريال .

وأشار أنه سوف يتم زيادة المحتوى المحلي ويتم رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي من 5% إلى 10% بحلول 2020 .

يذكر أن مؤتمر تقنية البناء الأول هدفه إتاحة أفضل الفرص وأنسبها للمواطن لامتلاك السكن المناسب بالأسعار المناسبة وبجودة عالية و تنطلق المؤتمر اليوم بالرياض برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل والعديد من الجهات ذات الصلة .