خادم الحرمين يوافق على استمرار أبا الخيل نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية في إسلام أباد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على استمرار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل نائباً للرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد لمدة ثلاث سنوات.

ورفع معالي الدكتور أبا الخيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، واعتزازه وفخره بهذه الموافقة.

وسأل معاليه الله تعالى أن يكون محل الثقة، وعند حسن ظن القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا التعيين هو تقدير لمكانة المملكة ولقيادتها ولعنايتها بشؤون العالم الإسلامي ودورها في تأسيس ورعاية تلك الجامعة .