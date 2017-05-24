ضاحي خلفان يهاجم قطر ويؤكد: المملكة أقنعت العالم بصحة موقفها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس شرطة دبي السابق «ضاحي خلفان» أن قطر تفضل تنظيم الإخوان وإيران على المملكة ومصر والكويت والبحرين والإمارات، لافتا إلى أن ما يحدث من الدوحة يشق صف العروبة، مشيرا إلى أن الأمر يعد «كارثة سياسية».

وقال خلفان عبر حسابه على تويتر «خرجنا من قمة القمم فى الرياض نحمد الله على توحيد المواقف عربيًا وإسلاميًا وعالميًا، ونجحت قمم الرياض الثلاث، تخرج علينا قطر اليوم بشق الصف، لا التوقيت مناسب ولا الأعذار مناسبة ولا التصريحات موفقة، نسأل الله الهداية لهم».

وأضاف رئيس شرطة دبي السابق متسائلا «ما معنى وجود القاعدة الأمريكية فى قطر حماية من دول الجوار؟، أهل قطر أعزاء على دول الجوار»، وتابع «السعودية والإمارات والكويت والبحرين على خطأ وقطر صح!، بدلاً من أن تقولوا على تلك الدول مراجعة سياستها أنتم أيها الإخوان راجعوا سياستكم».

وأوضح خلفان عبر سلسلة تغريدات أن «استطاعت السعودية إقناع العالم الغربى والعالم العربى والعالم الإسلامى بصحة موقفها، إلا قطر تأبى أن تقتنع.. لماذا؟».