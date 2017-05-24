شركة الغاز تتسلم دعوى بشأن انفجار شاحنة أسفر عن مصرع وإصابة 158 شخصا بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

استلمت شركة الغاز والتصنيع الأهلية نسخة من لائحة دعوى أقامها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام ضد الشركة وخمسة أطراف أخرى، بخصوص الحادث المروري الذي تسبب في انفجار وقع شرق مدينة الرياض منذ 5 سنوات نتيجة تسرب الغاز من صهريج.

وأقيمت الدعوى بالدوائر المرورية بالمحكمة العامة بالرياض، وقد جرى تأجيل نظر القضية للجواب عن لائحة الدعوى وقد حدد لذلك موعد جلسة أمام الدائرة ناظرة القضية يوم الخميس 17 أغسطس 2017.

يذكر أنه وقع في 1 نوفمبر 2012، حادث مروري لناقلة غاز تابعة لشركة الغاز والتصنيع على طريق خريص مع تقاطع طريق الشيخ جابر ” شرقي الرياض ” ، نجم عنها انقلاب الناقلة، ما أدى إلى تسرب الغاز السائل من الناقلة وانفجارها مما أسفر عن وفاة 23 شخصاً وإصابة 135 آخر.