مانشستر يونايتد يواجه أياكس في نهائي الدوري الاوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره أياكس الهولندي، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وفضلاً عن اللقب القاري الرديف، يملك يونايتد حافزاً إضافياً يتمثل بحصول الفائز على بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اكتفائه بالحلول سادساً في الدوري المحلي ما يؤهله خوض منافسات يوروبا ليج موسما ثانياً على التوالي، فيما حل أياكس وصيفاً للدوري الهولندي بفارق نقطة أمام فيينورد وتأهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

ويخوض يونايتد النهائي بعد ساعات معدودة على الاعتداء الذي حصل خلال حفل موسيقي في مانشستر وأودى بحياة العديد من الأشخاص وإصابة العشرات.

وأعلن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو صراحة عن أولوياته في الأسابيع الماضية، من خلال إراحة نجومه في مباريات الدوري، لكنه يدعي أن الاصابات لم تترك له الخيار :” لم تكن مقامرة. كان قراراً بسيطاً “.

ويغيب عن النهائي الذي سيقام في ستوكهولم عاصمة عملاق مانشستر يونايتد ومهاجم أياكس امستردام السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتهى موسمه بسبب إصابة في ركبته في إياب ربع النهائي أمام اندرلخت البلجيكي.

كما يغيب عن يونايتد المدافعين لوك شو والأرجنتيني ماركوس روخو ولاعب الوسط آشلي يونج بسبب الاصابة.

وأشار مورينيو إلى أن الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو سيواصل مشواره في المسابقة على حساب الأساسي الإسباني دافيد دي خيا، فيما يشارك فيل جونز وكريس سمولينج في قلب الدفاع في ظل غياب الإيفواري الموقوف اريك بايي.

ويتمتع أياكس، بتشكيلة من الشباب اليافع، إذ يعد الفريق الهولندي هو أصغر تشكيلة تعج بالشباب في القارة العجوز.

والتقى الفريقان في دور الـ32 من المسابقة عام 2012، فتأهل يونايتد لفوزه في امستردام 2-صفر وخسارته على ارضه 1-2. كما التقيا في الدور الاول من نسخة 1977، ففاز اياكس 1-صفر على ارضه وخسر في مانشستر صفر-2.