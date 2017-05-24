تحذير هام بشأن انتشار الثعابين الخطرة في الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

يشهد هذا الصيف ظهور الكثير من الثعابين الخطرة، والسامة، ووجه المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات بوزارة الحرس الوطني، تحذيراته للمواطنين.

جاء ذلك بعد عثور المركز على أعداد كبيرة من الثعابين السامة أثناء رحلات جمع الأنواع السامة من الثعابين من مناطق المملكة لغرض انتاج الأمصال المعادلة لسمومها.

ونبه المركز المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر الشديد خاصة ، بخاصة المزارعين والبادية وسكان القرى ورواد الصحراء، و الحذر أثناء السير ليلاً ، واستخدام إضاءة كافية ، وعدم السير حافي القدمين ، وضرورة سد أي فتحات تؤدي إلى غرف المنزل.

وفي هذا السياق قال الصيدلي محمد الأحيدب المدير العام للمركز ، إنه خلال رحلة جمع الثعابين السامة من منطقة جازان تم العثور على (235) عينة سامة خلال ستة أيام ، وفي المنطقة الوسطى (63) عينة من ثعابين شديدة السمّية خلال سبعة أيام في شهر مايو، وأشار ” المقلق أن 32 عينة كانت من نوع الحية الرقطاء الخطيرة و16 عينة من الثعبان الأسود الفتاك ” .

وأشار إلى أن مقارنة بالأعوام الماضية، فهذا العام يعتبر أكثر في العدد، وهذا يدل على انتشار الأنواع السامة وخروجها بصورة ملحوظة بسبب توافق هطول الأمطار والسيول الجارفة مع فصل الصيف الحار.