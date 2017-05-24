 فتاة تحتفل بيوم عزوبيتها بين الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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فتاة تحتفل بيوم عزوبيتها بين الشباب

فتاة تحتفل بيوم عزوبيتها بين الشباب
وكالات(صدى):

أحتفلت فتاة برازيلية بآخر يوم في عزوبيتها بطريقة غريبة، حيث استبدلت الفتيات إلى مجموعة من الشبان في مدينة إيتاجوبا.

ونشرت العروس ريبيكا أبرانتيس ” 24 عاما ” ، وهي تحتفل بتوديع العزوبية مع أصدقائها الشباب، واللحظات التي شاركوها فيها الاحتفال.

وعلقت ريبيكا على الصور قائلة: ” ليس لدى صديقات لأنني تخرجت من كلية الهندسة، قسم الحاسوب، ويتميز قسمنا بتواجد الذكور بنسبة كبيرة، فهي الفتاة الوحيدة في الكلية التي تخرجت بين 60 شاباً ، وقررت مع زملائي ارتداء اللباس التقليدي في الحفل”.


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