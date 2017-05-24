شركة الخليج للتموين تعلن عن وظيفة نسائية - صحيفة صدى الالكترونية

عبد الله الفهد(صدى):

أعلنت شركة الخليج للتموين القائمة على تقديم الخدمات الغذائية لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض عن وظيفة بمسمي «مقدمة طعام».

وأوضحت الشركة أن شروط التقدم للوظيفة وهي:

أن تكون المتقدمات سعوديات.

أن يكن حاصلات على الثانوية العامة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

القدرة على التعامل الجيد مع المرضى في مجال تقديم الوجبات.

وأشارت الشركة أن الراغبات في التقدم للوظيفة يمكنهن إرسال الطلبات أو تسلم باليد لإدارة التغذية بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أو على البريد الإلكتروني careers@gulfcatering.com .