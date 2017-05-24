بالفيديو.. بعد صراع أستمر 5 ساعات " أفعى ضخمة " تقتل تمساحاً - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، يرصد محاولة أفعى ضخمة إظهار قوتها الاستثنائية لقتل تمساح.

حيث برز مقطع الفيديو شجار عنيف بين ثعبان وتمساح في المناطق النائية الأسترالية، وظهر الثعبان يلف جسمه بقوة حول التمساح حتى لا يتمكن من الهرب، قبل أن يلتهم رأس التمساح وتصبح داخل فمه بالكامل، وبعد خمس ساعات من المعركة الشرسة، انتصر الثعبان في النهاية.

تم تحميل الفيديو منذ عام 2014، وانتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققا أكثر من 53 مليون مشاهدة.