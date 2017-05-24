 مصادر تكشف شروط جديدة للتعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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مصادر تكشف شروط جديدة للتعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر

مصادر تكشف شروط جديدة للتعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر
عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر علي صدور توجيهات عليا شددت علي ضرورة تطبيق قواعد التقاعد مع المحالين للتقاعد، وعدم التعاقد مع المحالين للتقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامي للتقاعد إلا بعد الرفع لمجلس الوزراء.

واوضحت المصادر أن التوجيهات ناشد الوزارات والمصالح الحكومية الالتزام بقواعد التقاعد المعمول بها حاليا، حال نيتها للتعاقد مع المحالين للتقاعد، وفقا لـ«عكاظ».
وكانت وزارة الصحة قد رفعت مؤخرا لمجلس الوزراء طلب يفيد برغبتها في التعاقد مع أحد الأطباء المحالين للتقاعد المبكر.


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