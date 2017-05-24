شركة عِلم تعلن عن وظائف إدارية للرجال بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية «عِلم»، عن وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير، للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض، لافتة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءا من 23 مايو الحالي.

وأوضحت الشركة أن الوظائف بمسمي:

1_ مدير مشاريع «PMO» درجة البكالوريوس في الإدارة، تكنولوجيا المعلومات، أو أي مجال ذات الصلة.

2_ مدير إدارة الجودة المؤسسية: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات، أو إدارة العمليات التجارية.

3_ مسؤول أول بإدارة المشتريات والعقود: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات.

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