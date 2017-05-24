المعارضة الإيرانية: مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية ضرورية لإسقاط الملالي - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أشادت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، بنتائج القمة العربية الإسلامية الأمريكية، خاصة في جوانب ممارسات نظام الملالي لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت رجوي ضرورة التصدي لنظام الملالي في الإرهاب والتطرف وبرامجه الصاروخية البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتصرفاته لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مثمنة ما عبّر عنه الملك سلمان من احترام وتقدير للشعب الإيراني الذي يجب أن لا يؤخذ بالنظام الذي يشكل رأس حربة الإرهاب العالمي منذ ثورة الخميني وحتى اليوم.

ورحبت رجوي بما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من «أن الضحايا الذين عانوا في إيران هم الشعب الإيراني»، مشددة على أن مخرجات القمم خطوات ضرورية لوضع حد للإرهاب والحروب وسفك الدماء ولإحلال السلام والهدوء في المنطقة، مؤكدة أن إدانة ممارسات وجرائم نظام الملالي يجب أن تتبعها خطوات عملية وبالتحديد قطع العلاقات مع نظام الملالي وطرده من الهيئات الدولية وإدراج قوات الحرس والميليشيات والقوات الأمنية التابعة للنظام في قوائم الإرهاب العالمية وطردها من مختلف بلدان المنطقة.