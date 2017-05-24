خبير تقني يكشف حقيقة اختراق وكالة الأنباء القطرية «قنا» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير تقني، عن حقيقة اختراق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء أمس الثلاثاء، وبثها تصريحات عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والتي دافع خلالها عن نظام الملالي.

وأوضح الخبير التقني، أنه ليس من السهل اختراق حساب الوكالة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي في وقت واحد من دون علم أو معرفة من يدير تلك الحسابات، مؤكدا أنه يمكن استرجاع موقع الوكالة الذي يُزعم أنه تم اختراقه في وقت وجيز وبث النفي، وخصوصا أن مثل هذا البيان حساس ويضر بالعلاقات الدولية القطرية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف: «هل يمكن لحسابات حكومية تكون بتلك الهزالة ويتم فك أمانها جميعا، والتي من المفترض أن تكون آمنة، خصوصا أن تلك المنصات توفر خدمات أمان دون حتى الحاجة لمعرفة تقنية».

واتسمت تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، كما أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت، إلا أنه تراجع عن تلك التصريحات سريعا وتم نفيها موضحا أن تصريحه أخرج من سياقه.