الشيخ الجزائري يغادر مستشفى الحرس الوطني بعد تحسن حالته - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أن الشيخ أبو بكر الجزائري، غادر مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة بعد تماثله للشفاء إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وأشارت المصادر، إلى أن الفريق الطبي اتفق على إمكانية مغادرة الشيخ الجزائري للمستشفى بعد تحسن حالته واستقرارها، بعدما أصيب بوعكة صحية أرقدته في العناية المركزة 26 يوما، قبل أن ينقل منها إلى غرفة خاصة لمتابعة العلاج حتى استقرت حالته، وفقا لصحيفة عكاظ.