نجاة مواطن من الموت بعد تعرضه لإطلاق نار في الكويت - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن تعرض مواطن لإطلاق نار كثيف في منطقة الجهراء الصناعية بدولة الكويت، أمس الثلاثاء، موضحة أنه أصيب بـ3 رصاصات وتم نقله إلى مستشفى الجهراء وإنقاذ حياته.

وأكدت المصادر، أن المواطن السعودي كان يستقل سيارة يقودها أحد الأشخاص اتفق معه على توصيله لمنطقة المباركية، ولكنه فوجأ أن قائد السيارة أنزله في منطقة الجهراء الصناعية، مشيرة إلى أنه تلقى 3 رصاصات من الخلف أثناء بحثه عن الطريق العام، موضحة «استقرت اثنتان في يده والثالثة في ظهره»، مبينا أنه لم يشعر بنفسه إلا وهو بالمستشفى.

وأفاد موقع «الراي» الكويتي بأن الأدلة الجنائية رجحت أن يكون إطلاق النار قد تم عن طريق مسدس، وأن عمليات وزارة الداخلية الكويتية تلقت بلاغا عن الواقعة، وتم التعامل معه والمصاب يرقد الآن بالمستشفى.