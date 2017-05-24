المخابرات الأمريكية: كوريا الشمالية تتجه لحيازة صاروخ نووي يهدد واشنطن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية اللفتنانت جنرال فينسنت ستيوارت إن كوريا الشمالية ماضية على طريق الحصول على صاروخ قادر على حمل سلاح نووي يمكنه ضرب الولايات المتحدة.

وأوضح ستيوارت في جلسة لمجلس الشيوخ «إذا تُرك النظام في مساره الحالي فسينجح في آخر الأمر في نشر صاروخ يحمل سلاحا نوويا قادرا على تهديد الأراضي الأميركية.. في حين أن من المستحيل تقريبا توقع متى سيحصل على هذه القدرة فإن النظام الكوري الشمالي ماض على طريق ستكون فيه حيازة هذه القدرة حتمية».

ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اجتماعا مغلقا لبحث تجربة أجرتها بيونغيانغ يوم الأحد لصاروخ بوكغوكسونغ-2 الذي يعمل بالوقود الصلب فيما يمثل تحديا لقرارات وعقوبات مجلس الأمن.