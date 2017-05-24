المرور تكشف حقيقة رسوم أرضية السيارات المحتجزة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تغريدة لأحد المواطنين عن استفساره بشأن رسوم الـ10 ريالات في حال حجز السيارة في حادث مروري، موضحة أن الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تحصل منها مبالغ بسبب مخالفات.

وأشارت إدارة المرور، عبر تغريده على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «الحجوزات التي تخضع لإشراف المرور لا تحصل منها مبالغ على الأرضية»، مضيفة أن المبالغ المالية تدفع في حالة سحب المركبة إلى مالك السطحة التي قامت بسحب المركبة للحجز وليس للمرور.