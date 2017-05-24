جامعة حفر الباطن تلغي أحد اختباراتها لهذا السبب - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

ألغت جامعة حفر الباطن، نتائج اختبار أحد مقرراتها لثبوت تسريب الأسئلة، مؤكدة تحديد موعد جديد للاختبار، موضحة أن قرارها هذا جاء من أجل تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لجميع الطلاب.

وأوضحت الجامعة حفر الباطن في بيان: «تود الجامعة أن توضح لجميع الطلاب أنه تم اكتشاف تسرب الاختبار النهائي لمقرر الإنجليزي 102، وبناء عليه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالموضوع.. وبعد تأكد اللجنة وحصولها على الأدلة الموثقة لتسرب مادة الاختبار تم الرفع لإدارة الجامعة والتوصية بتطبيق لائحة الاختبارات في مثل هذه الحالة تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف لجميع الطلاب».

وأكد الجامعة أنه تم إلغاء الاختبار وتحديد موعد بديل يتناسب مع جدول جميع الطلاب المسجلين للمادة وإبلاغهم عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والإعلانات الإلكترونية داخل الجامعة، وأنه سيتم رصد درجة الاختبار البديل ومن لم يحضر سيحصل على درجة صفر، مشددة على أنها ستتابع التحقيق لمحاسبة المتسبب حسب اللوائح المنظمة لذلك.