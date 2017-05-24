الذيابي: قمة الرياض وراء تصريحات أمير قطر ومحاولة نفيها لا تجدي نفعا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قال الكاتب الصحفي جميل الذيابي، إن أي محاولة لنفي تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لا تجدي نفعا فالموضوع واضح منذ البداية، وذلك تعقيبا منه على تصريحات أمير قطر التي دافع خلالها عن نظام الملالي.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة «الإخبارية»، أن تصريحات أمير قطر تتضمن الكثير من التناقضات والتدخلات في شؤون الأشقاء العرب، مبديا تعجبه من أن أمير قطر اعتبر أن إيران عامل استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية وكذلك المحسوبة على قطر نشرت البيان الذي يؤكد على عمل غير موفق عبر إساءات لعدد من الدول الشقيقة.

وأعلن الذيابي عن استبعاده اختراق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، لأن البيان يمر بعدة إجراءات دقيقة قبل أن ينشر، مشددًا على أن ماحدث في قمة الرياض من توافق بين الدول العربية والإسلامية جعل أمير قطر يصدر هذا البيان، مشيرا إلى أنه يجب النفي من أمير قطر وبطريقة إعلامية رسمية وواضحة.

واتسمت تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، كما أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت، إلا أنه تراجع عن تلك التصريحات سريعا وتم نفيها موضحا تصريحه أخرج من سياقه.