الذيابي: قمة الرياض وراء تصريحات أمير قطر ومحاولة نفيها لا تجدي نفعا - صحيفة صدى الالكترونية

الذيابي: قمة الرياض وراء تصريحات أمير قطر ومحاولة نفيها لا تجدي نفعا
قال الكاتب الصحفي جميل الذيابي، إن أي محاولة لنفي تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لا تجدي نفعا فالموضوع واضح منذ البداية، وذلك تعقيبا منه على تصريحات أمير قطر التي دافع خلالها عن نظام الملالي.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة «الإخبارية»، أن تصريحات أمير قطر تتضمن الكثير من التناقضات والتدخلات في شؤون الأشقاء العرب، مبديا تعجبه من أن أمير قطر اعتبر أن إيران عامل استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية وكذلك المحسوبة على قطر نشرت البيان الذي يؤكد على عمل غير موفق عبر إساءات لعدد من الدول الشقيقة.
وأعلن الذيابي عن استبعاده اختراق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، لأن البيان يمر بعدة إجراءات دقيقة قبل أن ينشر، مشددًا على أن ماحدث في قمة الرياض من توافق بين الدول العربية والإسلامية جعل أمير قطر يصدر هذا البيان، مشيرا إلى أنه يجب النفي من أمير قطر وبطريقة إعلامية رسمية وواضحة.
واتسمت تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، كما أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة.
وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت، إلا أنه تراجع عن تلك التصريحات سريعا وتم نفيها موضحا تصريحه أخرج من سياقه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10505 ] نشر منذ 13 دقيقة
دفاع الامير عن حماس وعن جماعة الاخوان يعتبر امر عادي لرتباط حكومة قطر بمساعدة المنظمتين ولكن معقوله يدافع عن حزب الات بعد ما ثبت تدخله في الدول العربيه والخليجيه مثل الكويت والبحرين فهذا يعتبر امر غريب وغير مقبول من الشيخ تميم
الواقع[ عدد التعليقات: 4239 ] نشر منذ 6 دقائق
اعداء السعودية سواء قريب او بعيد انتم تحت أحذيتنا والله لا تهزون في دولتنا او شعبنا الابطال شعرة
علي[ عدد التعليقات: 1000 ] نشر منذ 5 دقائق
يجب التعامل مع قطر بحذر لأنك لا تعرف هم معك أو ضدك كما يجب عدم الاعتماد عليهم في شيء وكذلك الإمارات يجب التعامل معهم بالمثل بالرغم ان هناك امور كثيرة تجمعنا معهم ، مع العلم انه لا يوجد دول في الخليج مواقفهم واضحة وصريحة ومحترمة إلا الكويت والبحرين ، هذا رأيي وحفظ الله بلادنا من كل شر وكيد وسلامة الجميع .