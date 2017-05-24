بالصور.. معلومات عن حياة المتهم بتفجير «مانشستر أرينا» - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الشرطة البريطانية كشفت عن تفاصيل بشأن أصل وأسرة منفذ هجوم مانشستر، سليمان عبيدي، ويبلغ من العمر 22 عاما.

وأوضحت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية، أمس الثلاثاء، إن والدة المهاجم تدعى سامية طبال «50 عاما»، أما والده رمضان عبيدي فكان ضابط شرطة، وكانا قد هاجرا من ليبيا إلى لندن ثم استقرا في مانشستر منذ 10 أعوام.

وذكرت الصحيفة أن للمهاجم أخ وأخت، هما جمانة «18 عاما» وتعمل في مسجد ديدسبيري منذ عام 2013، موضحة أنه هناك أنباء غير مؤكدة بعودة الأسرة بالكامل فيما عدا الابنين الكبيرين إلى ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عبيدي نشأ في منطقة والاي رينج التي تبعد أمتار عن مدرسة محلية للبنات قفزت في واجهة الأخبار عام 2015، عندما قامت طالبتان توأم، سلمى وزهراء حلني، بترك منزليهما وتوجهتا إلى منطقة خاضعة لتنظيم داعش في سوريا.

وخلف الهجوم 22 قتيلا وأصيب أكثر من 50 بجروح جراء انفجار داخل قاعة للحفلات فى مانشستر بغرب إنجلترا وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء، وسارعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إلى إدانة ” الاعتداء الإرهابى المروع ” .