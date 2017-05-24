حريق بمحرك طائرة يغلق مطار «نيوارك» في نيويورك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي، أنه أُغلق مؤقتا مساء أمس الثلاثاء، بعدما اشتعل محرك إحدى الطائرات فيما دفعها لنشر مزالق الطوارئ.

وأضاف المطار عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو واحد من ثلاثة مطارات تخدم منطقة مدينة نيويورك، أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الحادث، موضحا أن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالسلامة ونصح الركاب بتوقع تأخيرات.

وذكر تلفزيون «دبليو.ايه.بي.سي» أن الطائرة كانت رحلة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة إلى سان فرانسيسكو وأنه تم إخماد الحريق.