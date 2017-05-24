بالفيديو.. لحظة التهام جنود «الصاعقة» الثعابين - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقوات الصاعقة وهم يأكلون الثعابين، كما بين الفيديو القدرات البدنية والكفاءة المتميزة من قبل رجال الأمن، وذلك من خلال برنامج خاص لدورة الصاعقة يعد الأول من نوعه عالميا.

وأظهر الفيديو قدرة التحمل والتهيئة النفسية العالية للجنود ومهارات الميدان واجتياز الحواجز والعمليات الخاصة الجبلية والنزول باستخدام الحبال من الطائرة والمباني والمقاطع الصخرية.

وكانت قوات الطوارئ الخاصة احتفلت بتخريج أول دورة متخصصة بالصاعقة وفق برنامج مكثف وتحمل غير مسبوق في تاريخ الصاعقة بالعالم.