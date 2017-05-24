الزكاة والدخل تكشف عن موعد تطبيق «القيمة المضافة» - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والدخل، مساء أمس الثلاثاء، عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحة أنها ستطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية، وستنشر مسودة نظامها على موقعها الإلكتروني خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في بداية من العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة، وأنها في المملكة الأقل قيمة على مستوى العالم، وتبلغ 5%.

وقال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة حمود الحربي، أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلق نوع من التوازن في الميزانية، وتعزيز الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وستطبق على المؤسسات التي تتجاوز مبيعاتها 375 ألف ريال سنويًا، مشيرا إلى أنها ستطبَق على جميع الأنشطة الاقتصادية السلعية والخدمية، بما فيها التجارة الإلكترونية، والخدمات الصحية والشحن، والمحروقات، وأن عملية الإقرار الضريبي ستفرَض على الشركات الكبرى شهريا، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة كل ثلاثة أشهر.