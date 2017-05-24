بالصور.. أول رد فعل للإمارات تجاه تصريحات أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

حظرت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، قناة الجزيرة القطرية وموقعها الرسمي على الإنترنت بنسختيه العربية والإنجليزية.

جاء ذلك كأول رد فعل على تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي اتسمت بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، كما أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة.