بالصور.. أول رد فعل للإمارات تجاه تصريحات أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. أول رد فعل للإمارات تجاه تصريحات أمير قطر
حظرت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، قناة الجزيرة القطرية وموقعها الرسمي على الإنترنت بنسختيه العربية والإنجليزية.
جاء ذلك كأول رد فعل على تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي اتسمت بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين، كما أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26894 ] نشر منذ 44 دقيقة
ستحصفوا على ما فعلوا ،، عندما تبان الحقائق ,,
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 44 دقيقة
ماله داعي الاستعجال قبل تتوضح كل الحقايق ☺️
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26894 ] نشر منذ 43 دقيقة
** سيتحسفوا …….
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 42 دقيقة
المتل اللبناني شو بيئول ؟؟
بكره بيدوب التلج وبيبان المرج
مَ ندري للحين هالحكي صدج ولا نو
ابو شاديk[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يصلح الحال
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10488 ] نشر منذ 15 دقيقة
الامارات عندها خلاف مع قطر من زمان وان شاء الله تهداء النفوس