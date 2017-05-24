دولة الملالي تشيد بتصريحات أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اهتمت وسائل الإعلام الإيرانية، بتصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة مشيرا إلى «إيران ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله».

وأشادت صحف نظام الملالي، بتصريحات أمير قطر بعدما تابعتها باهتمام، حيث زعم الشيخ تميم بن حمد أنه «ليس من الحكمة التصعيد مع إيران، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ماتحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة».

واحتفى نظام الملالي بتلك التصريحات التي اتسمت بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لم يقل سحب أو طرد سفراء دول السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، موضحا أن تصريحه أخرج من سياقه.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.