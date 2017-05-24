دولة الملالي تشيد بتصريحات أمير قطر - صحيفة صدى الالكترونية

دولة الملالي تشيد بتصريحات أمير قطر
اهتمت وسائل الإعلام الإيرانية، بتصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والتي أكد فيها أن إيران مصدر لاستقرار في المنطقة مشيرا إلى «إيران ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله».
وأشادت صحف نظام الملالي، بتصريحات أمير قطر بعدما تابعتها باهتمام، حيث زعم الشيخ تميم بن حمد أنه «ليس من الحكمة التصعيد مع إيران، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ماتحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة».
واحتفى نظام الملالي بتلك التصريحات التي اتسمت بالعدائية تجاه بعض الدول العربية منها الإمارات ومصر والبحرين بتشويه صورة دولته، ودافع عن المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله والإخوان المسلمين.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لم يقل سحب أو طرد سفراء دول السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، موضحا أن تصريحه أخرج من سياقه.
وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5641 ] نشر منذ 57 دقيقة
ايران هي المستفيده من شق الصف العربي
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 53 دقيقة
وش يبغى ذا حركاته تقول ورع كل شوي مسوي سالفه
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 52 دقيقة
ومن هو اللي شق الصف العربي ودخل ايران بيننا غير ذي الورعنه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26894 ] نشر منذ 49 دقيقة
خبثاء إيران وأذنابهم ، هم من قاموا باالإختراق وزيفوا وتقولوا على لسان الأمير ما يريدون تزييفه ,,
،،، كتبوا امانيهم ، وهيهات ان يلحقوا اويحققوا شيئاً من ما في نفوسهم ,,
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا فرحة ماتمت قطر نفت هذه التصريحات
صرح مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر سيف بن أحمد آل ثاني بأن موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة حتى الآن, ونشر تصريحات ملفقة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن سيف آل ثاني أفاد بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل الذي وصفه بالمشين.
ودعت الوكالة القطرية وسائل الإعلام إلى تجاهل ما ورد من تصريحات مغلوطة نسبت لأمير البلاد.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10488 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا تستعجلو ولا تتهموا قطر و لا اميرها بشي وخصوصا ان وزير الخارجيه ينفي ما تناقلته قناة العربيه
الى الان
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 28 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم وحد قلوب المسلمين على طاعتك