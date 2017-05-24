وزير الخارجية القطري ينفي تصريحاته بسحب سفراء 5 دول عربية منها المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لم يقل سحب أو طرد سفراء دول السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، موضحا أن تصريحه أخرج من سياقه.

وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.