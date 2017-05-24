وزير الخارجية القطري ينفي تصريحاته بسحب سفراء 5 دول عربية منها المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

وزير الخارجية القطري ينفي تصريحاته بسحب سفراء 5 دول عربية منها المملكة
أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه لم يقل سحب أو طرد سفراء دول السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات، موضحا أن تصريحه أخرج من سياقه.
وكانت وكالة الأنباء القطرية نقلت تصريحات عن وزير الخارجية القطري تفيد بـ«سحب سفراء قطر من السعودية ومصر والكويت والبحرين والإمارات وطلب منهم مغادرة سفراء هذه الدولة خلال 24 ساعة»، وأن هناك مؤامرة لتشويه سمعة قطر من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26894 ] نشر منذ 1 ساعة
بارك الله فيكم اخواننا في قطر ,,,
,,, ما يلحقنا فيكم شك ,, نعلم انها مؤاموات تحاك ضد الجميع منا ،، وهيهات ان يلحقوا مرامهم ,,,
,,, دمتم ودمنا لبعضنا اخوان أحبه ، رغم انف من لايعجبه ولا يرضيه هذا الإخاء والتلاحم والتراحم بين الدولتين الشقيقتين ,,,
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 59 دقيقة
من دون نفي
واضح ان الحكي اللي انقال مو صحيح
ولا يتجراون يتعادون مع كل هالدول لعيون ايران
ويمكن كانت محاوله للفت الانتباه وانتهت
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 566 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب اذا مو صحيح ليش ما يطلعون في قناتهم الجزيره وينفون الخبر لو مو صحيح الكلام كان طلع احد وكذب الخبر والعربيه مولعه نار اخبار عاجله
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 38 دقيقة
هذي قنوات للشو تولع ولا ماتولع مايهمنا الحكي الفاضي
🌺 ندى الورد[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 36 دقيقة
وبعدين هالقنوات ماتصدق تلقى سالفه تلت وتعجن فيها بس ماعلينا منهم
ننتظر لين نسمع من مصادر موثوقه قبل نغلط 🙈😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 26894 ] نشر منذ 29 دقيقة
(( شمس تطلع خبر يبان ))